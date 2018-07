Ana Filipe Silveira 28 Abril 2018 às 13:44 Facebook

O primeiro contacto que Thomas Ian Nicholas teve com o guião de "American Pie" não foi o melhor. O ator, que acabaria por vestir a pele de uma das quatro personagens principais do filme de 1999, pensou que este era uma produção para adultos.

"Vi a primeira página e lá estava o Kevin (Ian Nicholas) e a Vicky (Tara Reid). Ela estava a ensinar-lhe a usar os dedos [de forma sexual] da melhor maneira", contou o ator, agora com 37 anos, no programa assinado pelas revistas "People" e "Entertainment Weekly". "Fechei imediatamente o guião, deitei-o no lixo e liguei para o meu agente. 'Porque é que me enviaste um filme pornográfico? Não quero, obrigado", recordou.

Ao lado de Tara Reid, que também marcou presença neste "Hollywood"s Greatest Untold Stories", Thomas Ian Nicholas lembrou ainda o "momento mais embaraçoso" por que passou nessa altura. Foi ao lado dos pais, na antestreia dessa realização de Paul Weitz e Chris Weitz. Porquê? Porque "American Pie" não se limita a incluir cenas de sexo. "É mais profundo do que isso, o que me deixou envergonhado".

Protagonizado por Jason Biggs, "American Pie" conta as aventuras amorosas de quatro adolescentes com um pacto: perderem a virgindade até à noite de festa de fim do liceu.