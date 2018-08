Ator Shaun Weiss internado em clínica de reabilitação

Dúlio Silva Hoje às 14:02 Facebook

O ator norte-americano Shaun Weiss, que ganhou popularidade com a participação nos filmes da Disney "The Mighty Ducks", durante a década de 1990, foi internado numa clínica de reabilitação.

A revelação foi feita pelo próprio profissional de cinema, esta terça-feira, na sua página da rede social Facebook. Através de um longo texto, Weiss explicou que chegou à conclusão de que, "sem tratamento imediato, a [sua] vida está em perigo eminente".

A poucos dias de completar 40 anos, o ator confessou que fez o "check-in num centro de reabilitação de longo prazo" e que está a esforçar-se "para se libertar dos padrões auto destrutivos de comportamento e de abuso de drogas" que o lançaram não só para o "fundo do poço", mas para debaixo do próprio "fundo do poço".

Shawn Weiss salientou ainda a muita força que tem recebido dos fãs, não só através das redes sociais, mas também "pessoalmente". "Onde quer que eu vá, de manhã, à tarde e à noite, pessoas que eu nunca conheci abordam-me com grandes sorrisos e abraços e até mesmo comida", referiu o Greg Goldberg da série de filmes "The Mighty Ducks".

A decisão da antiga estrela da Disney surge depois de ter sido detido várias vezes pela polícia. Condução sob o efeito de drogas, desordem na via pública, posse de metanfetaminas e roubo de dinheiro num estabelecimento comercial são alguns dos crimes que estiveram na origem dos seus problemas com a justiça.