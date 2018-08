Atores de "A Guerra dos Tronos" já têm data de casamento marcada

Dúlio Silva 26 Maio 2018 às 14:01 Facebook

Seis anos depois de se terem conhecido nas gravações da série "A Guerra dos Tronos", Kit Harington e Rose Leslie vão trocar juras de amor eterno neste verão. O noivado dura desde setembro do ano passado.

Menos de um ano depois de o Jon Snow da produção da HBO ter pedido em casamento a atriz que deu vida à personagem Ygritte na mesma história, os noivos vão finalmente dar o nó. A imprensa internacional avança que o enlace entre os dois atores de 31 anos vai acontecer no nordeste da Escócia a 23 de junho.

Kit Harington e Rose Leslie namoram há cerca de seis anos, mas a relação só foi confirmada em abril de 2016, quando o casal percorreu junto a passadeira vermelha dos Laurence Olivier Awards, em Londres.

Um mês depois, numa entrevista para a revista "L'Uomo Vogue", o ator levantou o véu sobre os primeiros dias do romance, que tiveram início nas gravações da segunda temporada de "A Guerra nos Tronos" na Islândia, admitindo que aquelas duas semanas tinham sido as favoritas na rodagem da série.

"Porque o país é lindo, porque as luzes do Norte são mágicas e porque foi lá que me apaixonei", justificou o Jon Snow da série com a chancela da HBO, para a seguir acrescentar: "Se já estás atraído por alguém e se exploram o teu interesse amoroso nas gravações, torna-se muito fácil apaixonarmo-nos."