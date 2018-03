Atores de "Suits" convidados para o casamento real de Meghan e Harry

AFS Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Os convites estarão prestes a ser enviados e, em breve, os atores de "Suits" receberão os seus. Os ex-colegas de Meghan Markle não foram esquecidos e, segundo a imprensa inglesa, fazem parte da lista de 2640 convidados.

O próximo dia 19 maio vai reunir, em Windsor, não só várias famílias reais, como estrelas da televisão norte-americana. Atores e os mais importantes responsáveis pela produção da série em que Meghan Markle teve um papel de destaque deverão marcar presença na boda.

A informação está a ser avançada pela edição online da revista "Hello!", que cita uma fonte que confirma que a equipa de "Suits" já "foi contactada pelo Palácio de Kensington" no sentido de marcar presença no casamento.

A mesma fonte adianta que os nomes da atriz Priyanka Chopra e da tenista Serena Williams também fazem parte da lista. Abigail Spencer, com quem Meghan Markle contracenou na série do canal USA, foi outra das figuras públicas referidas pela imprensa.

Apesar de os seus nomes não terem sido mencionados, é também de esperar a presença das principais estrelas da série, como Patrick J. Adams - com quem a noiva de Harry fazia par romântico - Gabriel Macht, Rick Hoffman, Sarah Rafferty ou Gina Torres.

Além de familiares e amigos, Harry e Meghan fizeram questão de convidar para marcar presença no Castelo de Windsor 200 pessoas de instituições de caridade, bem como "1200 pessoas de todos os cantos do Reino Unido", nomeadamente jovens que tenham servido as suas comunidades.