Atriz Bruna Lombardi está de passagem pelo norte de Portugal

Bruna Lombardi está de visita à zona norte de Portugal, onde vai ficar até o próximo domingo. A atriz brasileira já teve a oportunidade de conhecer a tradição do ouro em Gondomar numa visita guiada à Rota da Filigrana.

A Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal está a promover uma "press trip" para que Bruna Lombardi fique a conhecer o que de melhor a zona norte do país tem para oferecer, conseguindo desfrutar da paisagem, da gastronomia e da tradição local.

Na primeira paragem do seu roteiro turístico, a atriz, de 65 anos, começou por conhecer uma das artes mais antigas de Gondomar, conhecida pela arte da ourivesaria. Ficou a saber ao detalhe como são feitas as peças de ouro em filigrana.

O norte de Portugal será a casa da atriz que entre todas as tarefas desta viagem ainda arranjou tempo para trabalhar. Bruna Lombardi parou, esta sexta-feira, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para dar uma palestra no International Happiness Forum.