Busy Philipps contracenou com James Franco na série "Freaks and Geeks". Na sua nova autobiografia, a atriz acusa o colega de a ter agredido fisicamente nos bastidores.

Aproveitando a onda do movimento "Me Too", Busy Philipps tem desabafado com fãs e colegas acerca das suas experiências de vida traumáticas - as mesmas que relata em pormenor na sua nova autobiografia, "It Will Only Hurt a Little".

Primeiro, através de uma fotografia no Instagram, recordou a noite em que, ainda adolescente, foi violada. "Esta sou eu com 14 anos. A idade com que fui violada. Precisei de 25 anos para dizer estas palavras. Escrevo sobre isso no meu livro. Finalmente disse aos meus pais e irmã há cerca de quatro meses. Hoje é o dia em que acabamos com o silêncio. Todos nós", escreveu, para mais tarde aprofundar o tema no programa de Ellen DeGeneres.

Agora, um novo capítulo do seu livro, divulgado pelo "Yahoo Entertainment", revela que a atriz de 39 anos foi também vítima de agressão física nos bastidores da série "Freaks and Geeks". O seu agressor? James Franco.

Na obra, Phillips recorda uma cena particular em que o realizador a instruiu para bater suavemente no peito de Franco durante um diálogo. "Ele não respondeu com a fala. Agarrou nos meus braços e gritou na minha cara 'NUNCA MAIS ME TOQUES!'. E atirou-me ao chão." A atriz tinha 19 anos.

Depois da agressão, desabafou em lágrimas com a colega de elenco Linda Cardellini, que a aconselhou a reportar o incidente a um responsável. Mas Busy Philipps não o fez, já que James Franco lhe pediu desculpa no dia seguinte - forçado pelo realizador e produtor executivo.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que James Franco é acusado de agressão por uma ex-colega. No início do ano, foi também denunciado por assédio sexual.