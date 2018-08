Atriz da Disney assume-se transgénero aos 17 anos

AFS Hoje às 15:07 Facebook

Josie Totah, atriz norte-americana conhecida por participar em séries como "Jessie" e "Champions", assumiu-se publicamente como transgénero.

A atriz publicou um longo artigo na revista "Time" no qual falou sobre a complexidade de sempre ter sido conhecido como um "rapaz gay" mas, na verdade, identificar-se como sendo do género feminino. "Quando eu era muito nova, a crescer numa pequena cidade na Califórnia, as pessoas assumiam simplesmente que eu era gay", escreveu. "Cheguei mesmo a ser apresentado assim ao receber prémios da comunidade LGBTQ+. Percebo que as pessoas não soubessem. Quase que sentia que devia ser aquele rapaz gay. Mas nunca pensei isso de mim", escreveu.

Totah entrou em séries como "Jessie" (Disney), "Glee" (Fox) e "Champions" (NBC). Tinha medo de não ser aceite publicamente e de ficar constrangida com isso. Apesar disso, a atriz, de 17 anos, revelou que "esconder o meu verdadeiro eu não é saudável. Eu sei agora, mais do que nunca, que estou finalmente pronta para dar este passo para ser fiel a mim própria".

Josie pediu ainda que a tratassem pelos pronomes preferidos: "ela" e "dela".