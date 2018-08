Atriz da série "The 100" detida por agredir o namorado

João Manuel Farinha Hoje às 17:52 Facebook

Marie Avgeropoulos, atriz da série "The 100", foi detida em Los Angeles no passado dia 5 de agosto por uma alegada agressão ao namorado. Segundo a imprensa norte-americana, foi o próprio companheiro a chamar a polícia e a pagar-lhe a fiança.

A polícia de Los Angeles recebeu uma chamada no dia 5 de agosto para acorrer a uma situação de violência doméstica. Um homem dizia ter sido agredido pela namorada durante uma discussão e apresentava marcas no corpo. A agressora era Marie Avgeropoulos, atriz que dá vida a Octavia Blake na série "The 100", do canal CW.

Fontes próximas da intérprete afirmam que esta tinha começado a tomar uma nova medicação e tê-la-á misturado com vinho na noite anterior. Depois de ter chamado a polícia, o namorado tentou impedir a detenção da atriz, já que apenas pretendia acalmar a situação, escreve o site TMZ, responsável por avançar, esta terça-feira, a notícia.

Tanto a atriz como o namorado são canadianos e não estariam a par do procedimento policial nos Estados Unidos.

Apesar de não ter conseguido evitar a detenção, o companheiro de Marie Avgeropoulos pagou-lhe a fiança - no valor de 50 mil dólares (perto de 44 mil euros) - e a atriz foi libertada. Segundo o TMZ, a vítima também não apresentou queixa.