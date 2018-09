Atriz Dânia Neto anuncia que vai ter um menino

Nuno Azinheira Hoje às 17:15 Facebook

Dânia Neto tinha prometido sexta-feira que ia contar tudo este sábado. Prometeu e cumpriu. A atriz revelou que vai ter um menino.

"It's a boy", escreveu ao início da tarde Dânia Neto, 35 anos, que espera o nascimento do primeiro filho, ao lado de Luís Matos Cunha.

A atriz, que integra o elenco da novela "Alma e Coração, que se estreia segunda-feira na SIC, fez a revelação do sexo do primeiro filho numa fotografia publicada este sábado no Instagram com os preparativos do baby shower.

O primeiro filho da atriz da SIC deverá nascer no final de novembro. Dânia tem revelado a sua ansiedade pelo nascimento da criança e partilhado com grande intensidade nos últimos meses fotografias nas redes sociais.