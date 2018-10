Atriz de "American Pie" expulsa de avião após provocar desacatos

NA Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

A atriz norte-americana Tara Reid, particularmente conhecida por interpretar o papel de Vicky nos filmes de "American Pie", foi expulsa de um avião depois de ter reclamado efusivamente antes da descolagem.

Na origem do desacato estará o facto de Tara Reid ter considerado que não lhe foi atribuído um lugar junto à janela, como ela terá optado quando fez a marcação do voo, mas as reclamações não se ficaram por aqui, como relataram várias testemunhas ao site TMZ.

De uma forma bastante irritada, a atriz reclamou ainda que a passageira que seguia no lugar da frente inclinou o banco para trás, deixando-a demasiado apertada, e além disso também não gostou do facto de não ter recebido um travesseiro.

Depois de um primeiro esforço inglório para tentar acalmar a situação, a intérprete de 42 anos foi convidada a abandonar o voo 613 da Delta Air Lines, cujo ponto de partida foi a cidade de Los Angeles e teve como destino a cidade de Nova Iorque. Apesar do aparato, não foi necessário chamar as autoridades.

Um porta-voz daquela companhia aérea revelou, mais tarde, ao site TMZ que o voo seguiu com um pequeno atraso rumo a Nova Iorque, depois da confusão que se gerou devido ao comportamento da atriz. Quanto a Tara, acabou por viajar num voo alternativo.