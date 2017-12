Atriz de "Glee" e marido chegam a acordo sobre a custódia do filho

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:53 Facebook

Naya Rivera, de 30 anos, e Ryan Dorsey, de 34, chegaram a um entendimento quanto à guarda do filho. A atriz de "Glee" tinha exigido a guarda legal e física de Josey, de dois anos, mas vai partilhá-la com o ex-marido.

Depois de alguns meses atribulados, o ex-casal de atores parece estar disposto a colocar as diferenças de lado. Pelo menos, é o que está escrito nos documentos obtidos pelo site The Blast e o que disse o representante da atriz à revista "People": "A família está a trabalhar em conjunto, de forma pacifica e todos os assuntos foram amigavelmente resolvidos."

De acordo com o site TMZ, Naya Rivera entrou com um pedido de divórcio no início do mês, alegando "diferenças irreconciliáveis". As divergências matrimoniais foram conhecidas no mês de novembro, quando a atriz terá agredido o marido após um desentendimento. Ryan Dorsey chamou a polícia e a companheira chegou mesmo a ser detida. O padrasto terá pagado uma fiança de cerca de 900 euros para que fosse libertada.

Naya Rivera celebrizou-se no papel de Santana, na série "Glee", transmitida na FOX. Já Ryana Dorsey entrou em séries como "Diários do Vampiro" ou "Ray Donovan".