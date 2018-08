Atriz de "La Casa de Papel" passa Georgina no Instagram e é mais seguida de Espanha

João Manuel Farinha 18 Maio 2018 às 11:39 Facebook

Georgina Rodríguez já não é a espanhola com mais seguidores no Instagram. A namorada de Cristiano Ronaldo foi ultrapassada por Úrsula Corberó, atriz da série "La Casa de Papel", que atualmente tem mais quatro milhões de seguidores do que tinha em janeiro.

Terminou o reinado de Georgina Rodríguez como mulher espanhola mais seguida no Instagram. A modelo, de 23 anos, tem 4,7 milhões de seguidores, ao passo que Úrsula Corberó, de 28, conta com 5,1 milhões.

O sucesso global da série "La Casa de Papel" fez da atriz natural de Barcelona a nova menina bonita da televisão espanhola. Emitida em Espanha pelo canal Antena 3, a série foi adquirida pela Netflix e foi nessa altura que a popularidade de Úrsula Corberó disparou. De acordo com o jornal "El País", o número de seguidores da atriz era de um milhão no mês de janeiro.

Apesar de os índices de popularidade terem atingido valores nunca antes registados, a interprete catalã já era uma das atrizes mais conhecidas do público espanhol e até mesmo de alguns telespetadores portugueses. Antes de dar vida a Tóquio em "La Casa de Papel", a atriz participou em vários projetos televisivos do país vizinho, com destaque para a série juvenil "Físico-Química", que em Portugal era transmitida pela SIC Radical.

A seguir a Úrsula Corberó (5,1 milhões) e a Georgina Rodríguez (4,7 milhões), a atriz Penélope Cruz é a espanhola mais popular da rede social Instagram, com 3,2 milhões de seguidores.