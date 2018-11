AFS Hoje às 10:33 Facebook

A atriz Fran Anthony, que participou na série norte-americana "Os Sopranos", está a queixar-se da falta de apoio e de condições para fazer frente ao inverno de Nova Iorque, cidade onde vive e na qual se têm sentido temperaturas negativas.

O apartamento no qual Fran Anthony habita, na cidade de Nova Iorque, não está equipado com um sistema de aquecimento que permita à atriz de 87 anos, a morar sozinha e com necessidade de se deslocar através de uma cadeira de rodas, enfrentar as condições climatéricas adversas que se têm sentido naquela cidade dos Estados Unidos.

Por esse motivo, a atriz reportou a situação ao jornal "New York Post", ao qual referiu que, contrariamente a alguns dos seus vizinhos, que tiveram a oportunidade de ir para casa de familiares ou conhecidos de modo a fugirem às temperaturas negativas, ela não o pôde fazer porque afirma não ter "ninguém" a quem pedir auxílio.

Para sobreviver, Fran Anthony garante que tem de passar o dia inteiro agarrada aos cobertores e que tem encomendado comida diariamente para não ter de cozinhar e expor-se ao frio.

"Até as minhas mãos, quando estou na casa de banho... quero lavar as mãos e elas estão a congelar. Estou a usar alguns produtos químicos", queixou-se a atriz conhecida pela sua participação na série "Os Sopranos", da HBO.

Em declarações ao portal Yahoo, um representante do Plaza Management, onde mora Fran Anthony, garantiu que o atual dono do prédio pediu para que fosse instalado um sistema de aquecimento no edifício mas que, devido a alguns problemas, este não está a funcionar. Ainda assim admitiu que de modo a ajudar os moradores vão ser distribuídos aquecedores.

Recorde a participação da atriz naquela série: