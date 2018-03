Atriz de "Sexo e a Cidade" pondera candidatura a governadora de Nova Iorque

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

A atriz de "Sexo e a Cidade" Cynthia Nixon pode vir a candidatar-se ao cargo de governadora de Nova Iorque pelo Partido Democrata, enfrentando Andrew Cuomo nas eleições primárias.

Para já, não passa de um rumor, mas o papel da Cynthia Nixon enquanto ativista e liberal pode muito bem levá-la à política. A notícia está a ser avançada pelo canal NY1, que terá tido acesso à informação através de fontes não identificadas.

De acordo com o canal de televisão, a atriz já começou a formar uma equipa, da qual farão parte dois membros da equipa de Bill de Blasio, atual Mayor da cidade, cargo equivalente ao de presidente de Câmara.

De acordo com uma das responsáveis pelo agenciamento da atriz, "muitos nova-iorquinos preocupados têm-na encorajado a concorrer e ela não exclui essa hipótese. Se e quando a decisão for tomada, a Cynthia fará questão de a tornar pública", pode ler-se num comunicado.

A acontecer, a Miranda Hobbes de "Sexo e a Cidade" vai disputar as eleições primárias do Partido Democrático com Andrew Cuomo, atual governador de Nova Iorque. As primárias do partido estão marcadas para 13 de setembro e as eleições gerais agendadas para 6 de novembro.