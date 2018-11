Carolina Morais Hoje às 09:52 Facebook

Millie Bobby Brown, atriz que dá vida a Eleven em "Stranger Things", foi esta semana nomeada embaixadora da Boa Vontade da UNICEF. Aos 14 anos, é a mais jovem de sempre a atingir tal estatuto.

Com apenas 14 anos, Millie Bobby Brown já segue as pisadas de Audrey Hepburn, Angelina Jolie e Emma Watson. A atriz de "Stranger Things" foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, tornando-se a mais jovem de sempre a integrar esse núcleo.

"Ao tornar-me embaixadora da UNICEF, partilho a honra com uma heroína minha, a já falecida Audrey Hepburn, que um dia disse: 'À medida que cresces irás descobrir que tens duas mãos: uma para ajudar os outros e outra para te ajudares a ti mesmo.' É precisamente isso que pretendo fazer", começou por sublinhar Millie, no seu discurso de aceitação.

Na sua perspetiva, o facto de ser a mais jovem de sempre a assumir este papel é uma vantagem. "Ouçam-nos. A juventude é muito poderosa. Quero levantar questões sobre educação, violência, formas de acabar com o 'bullying' e quero assegurar-me de que as crianças crescem num ambiente seguro e com água potável."

Também no início desta semana, Millie passou pelo "talk show" de Stephen Colbert e, para demonstrar a sua dedicação à causa, pintou as unhas do apresentador com a cor da UNICEF.

Este não é, no entanto, o primeiro recorde que a Eleven de "Stranger Things" estabelece. No início do ano, tornou-se a mais jovem de sempre a figurar na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, elaborada pela revista "Time".