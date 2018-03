Atriz de "This is Us" revela ter sofrido maus-tratos por parte do padrasto

Dúlio Silva Hoje às 15:11 Facebook

A estrela de "This is Us" Chrissy Metz desabafou recentemente acerca do seu passado angustiante. Apesar de manterem hoje uma boa relação, a atriz revelou já ter sido vítima de maus-tratos por parte do padrasto.

Aos 37 anos, Chrissy Metz conta com uma carreira de sucesso, tudo graças ao papel de Kate Pearson, interpretado na série "This is Us". No entanto, a sua personagem não tem sido a única a viver momentos difíceis.

Também na vida real, a atriz já passou por uma fase menos boa, devido principalmente ao seu peso. Em declarações à revista "People", Chrissy falou de alguns episódios que marcaram a sua vida da pior maneira.

Quando tinha apenas oito anos, o seu pai, um oficial da marinha, deixou a mãe a cuidar dela e dos irmãos sozinha. Anos mais tarde, conheceu o seu padrasto, que passou a viver com a família.

Entretanto, a mãe voltou a engravidar. "O Trigger adorava os filhos biológicos e até era simpático com a Morgana [irmã de uma outra relação da progenitora]. Comigo, nem tanto", desabafou.

"O meu corpo parecia ofendê-lo. Ele não parava de olha para mim, principalmente quando eu estava a comer", contou, revelando que o padrasto começou por fazer piadas acerca da sua aparência. "Ele dizia que ia pôr um cadeado no frigorífico".

Mas o que inicialmente podia ser considerado uma brincadeira, rapidamente se tornou mais grave. "Eu não me recordo por que motivo ele me bateu pela primeira vez", confessou, relatando o episódio que remete para a infância.

"Ele nunca me atingiu a cara. Só o meu corpo, aquilo que tanto o ofendia. Empurrou-me, deu-me uma bofetada e um murro no braço", recordou, afirmando ter implorado, na altura, ao padrasto que lhe dissesse o que afinal tinha feito de errado.

Durante a adolescência, as coisas pioraram. A atriz tinha 14 anos quando este lhe começou a exigir que se pesasse constantemente, a seu lado, de forma a humilhá-la com os números que surgiam na balança. "Porque é que estás a ficar mais gorda?", gritava.

Apesar de tudo o que passou, Chrissy Metz confessou que sempre amou o padrasto, que "fez mais" por ela do que o seu pai biológico alguma vez fez. Hoje, dentro dos possíveis, os dois mantêm uma boa relação. "Eu gosto dele e preocupo-me com ele", concluiu.