Atriz de "Vicky Cristina Barcelona" doa cachê que ganhou com Woody Allen

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Rebecca Hall, a atriz que interpretou a personagem principal no filme de Woody Allen "Vicky Cristina Barcelona", anunciou que não volta a trabalhar com o realizador e que irá doar o seu cachê.

A atriz anglo-americana, de 35 anos, anunciou este sábado no seu Instagram que está arrependida de ter trabalhado com o realizador, de 82, que a catapultou para a fama ao atribuir-lhe o papel de Vicky, a personagem principal da comédia romântica de 2008 "Vicky Cristina Barcelona", que lhe valeu a nomeação para um Globo de Ouro como melhor atriz.

Este anúncio surge pouco depois de Rebecca Hall ter terminado as filmagens do novo filme de Woody Allen, intitulado "A rainy day in New York", no qual volta a ter um papel de destaque. Na história, que inclui cenas de sexo entre um homem de meia-idade com aspirantes a atrizes menores, asua personagem acusa a personagem interpretada por Jude Law de ter tido relações sexuais com uma "concubina" de 15 anos.

"Quando fui convidada a participar no filme, há cerca de sete meses, eu rapidamente disse que sim. Ele [Woody Allen] deu-me um dos meus primeiros papéis significativos, pelo qual estarei sempre grata; e era um dia passado na minha cidade natal [Nova Iorque]: era uma decisão fácil. Mas depois apercebi-me de que não havia nada de fácil naquilo. Nas semanas seguintes pensei profundamente sobre esta decisão, e continuo em conflito e triste", declarou, referindo-se às primeiras acusações de Harvey Weinstein, no "The New York Times", que foram tornadas públicas um dia antes de a atriz ter aceitado o papel de Woody Allen.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Confessando-se arrependida mas não podendo voltar atrás, a atriz anunciou que irá doar tudo o que ganhar com o filme, cuja data de estreia ainda não é conhecida, à iniciativa "Time"s Up", criado pelas atrizes de Hollywood para combater o assédio sexual.

"Depois de ler e reler as declarações de Dylan Farrow [filha de Woody Allen] há alguns dias e de voltar a ler outras mais antigas, vejo não só quão complicado é este assunto, mas também que as minhas ações fizeram com que outras mulheres se sentissem silenciadas e diminuídas", conclui Rebecca Hall, referindo-se às recentes acusações da filha do realizador, que garante ter sido vítima de abuso sexual por parte do pai.