Atriz Débora Monteiro vai abrir restaurante asiático

A atriz revelou, em exclusivo ao JN, que vai investir no mundo da restauração com um estabelecimento de comida asiática. O convite surgiu por parte do namorado de Débora Monteiro.

A artista, que fez parte do elenco da telenovela "Paixão", da SIC, preparara-se para abraçar um novo projeto. Um restaurante de Dim Sum e Noodles que Débora Monteiro vai abrir em conjunto com o seu namorado, Miguel Mouzinho, no Bairro Alto, em Lisboa.

"Ele já tem alguns espaços abertos e convidou-me para fazer parte. Viu que estava um bocado perdida à procura de novos projetos porque queria fazer uma coisa diferente da representação. Por isso, deu-me a oportunidade de entrar com ele num novo espaço", disse a profissional, esta segunda-feira, durante a festa de final de gravações do projeto de ficção da estação de Carnaxide, em Monsanto.

Débora Monteiro prevê que "se tudo correr bem com as obras" o restaurante irá abrir portas ao público durante o mês de julho. "Espero bem que abra em breve porque já estamos nisto há muito tempo. Isto da restauração acaba sempre por ser um bocado imprevisível", adiantou.

O casal, que mantém uma relação desde 2011, encontra-se na fase de "seleção das ementas e dos cozinheiros", uma etapa na qual a atriz confessa deixar o controlo para o empresário, que viveu 16 anos em Macau.

"Estão a correr bem os testes, claro que há coisas que não saem como nós queremos. O Miguel viveu 16 anos em Macau. Portanto ele é que sabe se a comida está boa ou não. Ele entende essa parte melhor do que eu", revelou a atriz, que deu vida à personagem São na novela "Paixão".