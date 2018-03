Atriz Glória Pires elogiada por foto em biquíni aos 54 anos

Nuno Azinheira Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

A atriz brasileira Glória Pires surpreendeu os seus seguidores com uma fotografia em biquíni, junto a uma piscina, em que mostra uma invejável forma física.

"No meio de uma semana de muito trabalho, dá uma saudade desse descanso gostoso", desabafou a atriz, 54 anos, que está a participar em "O Outro Lado do Paraíso", novela que os portugueses podem acompanhar diariamente no "late night" da SIC.

A fotografia provocou uma onda de elogios dos seguidores, agradados com o corpo definido de Glória Pires. "Está melhor do que garotinha de 18 anos", "Jesus amado, que mulher perfeita é essa?", "Gente, eu quero ser você quando eu crescer" e "Uma sereia lindíssima" são alguns dos mimos que homens e mulheres dispensaram à atriz.

Tendo começado sua carreira artística apenas com sete anos, Glória Pires já participou em muitas novelas da Globo que foram um sucesso em Portugal. "Mulheres de Areia", em que fazia as gémeas Ruth e Raquel, "O Rei do Gado", "Anjo Mau", "Suave Veneno" ou "Belíssima" foram algumas das mais significativas interpretações.