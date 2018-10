Atriz Helena Costa ferida após ser atingida com raquete

N. A. Hoje às 17:26 Facebook

Helena Costa ficou ferida depois de uma partida de padel. Num conjunto de Instastories publicados na sua conta de Instagram, a atriz mostrou como estava "antes" e como ficou "depois" de entrar em campo.

Nas imagens é possível perceber que, antes de se aventurar no jogo de padel, a eterna "pop star" da terceira temporada da série "Morangos com Açúcar" (TVI) estava bastante sorridente com o desafio, mas tudo isso mudou num ápice.

No vídeo seguinte, Helena aparece a segurar uma toalha enrolada e a pressioná-la junto ao olho, zona do rosto na qual terá levado, segundo revelou na mesma rede social, uma pancada com uma raquete.

"Foi o meu parceiro que não me viu e acertou-me como se eu fosse a bola", escreveu a ex-moranguita num dos vários vídeos que partilhou e nos quais é possível ver o ferimento causada pelo pequeno acidente. Ainda assim, a situação não a fez perder o humor.

"Na verdade, sempre quis ter um olho negro", brincou a atriz, de 36 anos, num dos registos fotográficos. Já noutro, confessou estar boa mas que ainda precisava de maquilhar o outro olho, numa alusão ao facto de ter um deles mais escuro do que o outro.