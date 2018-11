Atriz Isis Valverde já foi mãe

JMF Hoje às 19:07 Facebook

Isis Valverde foi mãe na segunda-feira. A atriz brasileira deu à luz um menino, batizado com o nome Rael. O bebé é fruto do casamento com o modelo e empresário André Resende.

A cegonha chegou esta segunda-feira e presenteou Isis Valverde e André Resende com um menino. Segundo a imprensa brasileira, Rael nasceu esta segunda-feira, com 3,3 kg e 51 centímetros, numa maternidade do Rio de Janeiro.

A notícia do nascimento foi confirmada à comunicação social por parte da assessoria de imprensa da atriz, que reuniu na ferramenta Instastories - do Instagram - algumas das mensagens recebidas após o parto.

Juntos há cerca de três anos, Isis Valverde e André Resende casaram-se em junho deste ano, já a atriz estava grávida de quatro meses. Numa entrevista concedida a uma revista brasileira, a intérprete, de 31 anos, justificou a escolha do nome Rael.

"Pensávamos em Iron, João... Nomes diferentes ou comuns, mas todos curtos e fortes. Aí começámos a falar alto: Gabriel, Gael, Rael! Gostei na hora. Depois fui pesquisar e descobri que é diminutivo de Israel, primogénito de Deus, Arcanjo da Luz, do Sol", revelou.