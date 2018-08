João Manuel Farinha 25 Maio 2018 às 15:00 Facebook

Twitter

A atriz Joana Câncio está grávida de cinco meses mas só agora decidiu anunciar a boa nova. A intérprete, que já tem uma filha de cinco anos, diz-se triste com a falta de sensibilidade das pessoas perante a condição de grávida.

Não estava nos planos mas a verdade é que dentro em breve Joana Câncio vai ser mãe pela segunda vez. A atriz vai no quinto mês de gestação e disse à revista "Lux" como está a viver a segunda gravidez.

"Não fazia planos de ter mais filhos, mas sinto que vou ter outro filho porque é com o André", disse, referindo-se ao namorado, André Robalo, com quem namora há cerca de dois anos. Apesar de já ter passado por uma gravidez, Joana Câncio mostra-se triste com a reação de algumas pessoas, que não revelam sensibilidade na hora de lidar com as mudanças físicas de uma grávida.

"A minha genética é sempre para ficar mais gordinha. No entanto, tenho um companheiro que me está sempre a dizer que a minha barriga está linda e que me adora como sou. Aquilo que lido menos bem é a falta de sensibilidade das pessoas em relação a uma mulher grávida. E tenho sentido muito isso nesta gravidez. As pessoas chamam-me gorda a torto e a direito", revelou à "Lux"

A atriz, que atualmente está em cena com a peça de teatro "5 Lésbicas e uma quiche", diz-se muito ansiosa com esta segunda gravidez, que está a ser mais intensa do que a primeira. No entanto, a experiência vivida aquando do nascimento de Constança, de cinco anos, preparou-a para o que aí vem.

"Estou muito ansiosa. Não sou uma mãe 'cool', tranquila. Dou o meu melhor, e para quem vê de fora talvez pareça que sou assim, mas não. Esta gravidez está a ser diferente, física e hormonalmente está a ser mais intensa do que a primeira. Porém, sinto que já não vou para o desconhecido", explica.

O bebé que aí vem fará companhia a Constança, filha da atriz, mas também a Vicente, fruto de um anterior relacionamento do namorado.