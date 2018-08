Atriz Kirsten Dunst dá as boas-vindas ao primeiro filho

João Manuel Farinha 08 Maio 2018 às 13:07 Facebook

Twitter

Kirsten Dunst, que ficou conhecida pelo filme "Homem Aranha", foi mãe de um menino no passado fim de semana. A notícia foi confirmada à revista "People" por fontes próximas da atriz e do noivo, o ator Jesse Plemons.

Juntos desde 2016, Kirsten Dunst e Jesse Plemons deram este fim de semana as boas-vindas ao primeiro filho em comum. Segundo fontes citadas pela revista "People", a atriz deu à luz "um menino saudável" e "todos estão ótimos".

Dunst, de 35 anos, havia confirmado a gravidez em janeiro passado, ao fim de quase dois anos de namoro com Jesse Plemons, de 30. O casal conheceu-se nas gravações da segunda temporada da série "Fargo", do canal FX, na qual faziam de marido e mulher. No início de 2017, começaram a surgir os primeiros rumores de noivado, depois de a atriz ter sido vista com um vistoso anel na cerimónia dos Globos de Ouro.

Em julho do ano passado, numa entrevista à revista "Marie Claire", Kirsten Dunst manifestou vontade de ser mãe e de abrandar o ritmo de trabalho: "Estou numa fase da vida em que penso: 'Estou a trabalhar desde os três anos. Está na altura de ter bebés e descontrair.'" A intérprete revelou que foi o nascimento da afilhada que lhe despertou a vontade de ser mãe.

"Não era uma daquelas pessoas que sentia necessidade de ter um bebé até a minha afilhada nascer. Amo-a tanto. É um amor que... não dá para experienciar até termos um filho", rematou.