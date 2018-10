Dúlio Silva Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Mafalda Pinto idealizou, realizou e produziu o documentário "Nosso Parto", disponível desde esta segunda-feira no YouTube. Nele, a atriz portuguesa aprofunda o tema do parto em casa.

A viver no Brasil desde 2010, Mafalda Pinto, que naquele país adotou o nome artístico de Mafalda Rodiles, é mãe de Mel e Martim. O parto do segundo filho aconteceu em casa, a 11 de dezembro do ano passado, escolha que a atriz justifica agora num documentário da sua autoria.

Disponível na plataforma de vídeos YouTube desde esta segunda-feira, "Nosso Parto" é a "concretização de um sonho" que Mafalda tinha desde o nascimento de Mateus: "mostrar ao Mundo que é possível ter um parto respeitoso e do jeito que você [mulher] escolher".

"O jeito como nascemos pode mudar a humanidade, por isso, sim, precisamos de falar sobre isso", concretiza a intérprete, de 35 anos, no seu perfil de Instagram.

Durante o documentário, Mafalda e outras mulheres mostram imagens do nascimento dos seus filhos em casa. No caso da portuguesa, o parto de Mateus foi testemunhado pelo marido, o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda, e pela primogénita do casal, hoje com quatro anos.

Veja a partir do minuto 24:30: