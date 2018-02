Atriz pede ajuda para encontrar irmã desaparecida

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:43 Facebook

Julia Kebbel está desaparecida desde o passado dia 1. A irmã, a atriz norte-americana da série "UnREAL" Arielle Kebbel, pede ajuda nas redes sociais.

"A minha irmã Julia Kebbel está desaparecida", anuncia Arielle Kebbel nas redes sociais. A intérprete da série norte-americana "UnREAL", emitida pelo Lifetime, conta que Julia foi vista pela última vez no passado dia 1 a passear o seu cão, um labrador castanho de nome Cindy Crawford, junto ao Silver Lake, em Los Angeles, nos EUA.

"Ela tem 1 metro e 60 centímetros e pesa 48 quilos. Tem pele clara. Cabelo loiro descolorido", prossegue a atriz, que integrou os elencos de "Diários de um Vampiro" e "Gilmore Girls". Kebbel descreve também as tatuagens da irmã e pede, a quem a vir ou à sua cadela, que entre em contacto consigo ou com as autoridades.

A imprensa norte-americana revela que Julia desapareceu depois de um incêndio ter deflagrado no seu apartamento.