Atriz porno Stormy Daniels cobra 840 mil euros para entrar no "Big Brother"

A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, que alega ter tido relações sexuais com Donald Trump, é uma das concorrentes avançadas para o próximo "Celebrity Big Brother", que se estreia esta quinta-feira no Reino Unido. Para aceitar entrar, pediu um cachê que faz dela uma das mais bem pagas da temporada.

A par da atriz britânica Roxanne Pallett, Stormy Daniels é a participante que mais custou à produção do "reality show" exibido pelo Channel 5. Ambas exigiram 750 mil libras (aproximadamente 840 mil euros) para entrar no programa, naquela que já é considerada a edição mais cara de sempre da história.

Para assegurar a entrada das 13 figuras públicas escolhidas, o formato despendeu quase três milhões de euros. No lote de celebridades encontram-se ainda, segundo o jornal "The Sun", nomes como o ator Ryan Thomas, o futebolista Jermaine Pennant, a atriz Kirstie Alley ou o adepto de cirurgias estéticas Rodrigo Alves, também conhecido como o Ken Humano.

De fora deverá ficar a meia-irmã de Meghan Markle, que chegou a admitir a possibilidade de agarrar esta "oportunidade". "Participar no "Big Brother"? Por que não? Há que aproveitar as oportunidades à medida que elas aparecem e, de preferência, torná-las o mais positivas possível. Não vejo mal algum nisso", disse Samantha, que se prepara para lançar uma biografia não autorizada da duquesa de Sussex.

Sem a meia-irmã da mulher do príncipe Harry de Inglaterra, o foco desta edição está na atriz porno, de 39 anos, que garante ter tido relações sexuais com o presidente dos Estados Unidos, já o chefe da Casa Branca era casado com Melania. Ela é "a escolha número um do 'Big Brother' desta temporada (...) e de certeza que Donald Trump está furioso", assegurou uma fonte ao "The Sun".

A mesma publicação britânica adianta, porém, que Stormy Daniels só deverá ficar no "reality show" do Channel 5 uma semana. O motivo prende-se, precisamente, com o custo inerente à sua participação. "O elenco (de famosos) percebeu o acordo que ela fez e o número é incompreensível. Supostamente não estará lá muito tempo, o que não faz sentido para os outros concorrentes".