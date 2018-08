Atriz porno Stormy Daniels desiste de entrar no "Big Brother"

Dúlio Silva Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, que ia cobrar 840 mil euros para entrar no "Celebrity Big Brother", acabou por declinar o convite poucas horas antes de o "reality show" se estrear no Channel 5.

Um porta-voz do programa da estação de televisão britânica confirmou, citado pela BBC, que "Stormy Daniels tinha sido contratada para entrar no programa há alguns meses e, horas antes de o espetáculo começar, informou a produção de que não queria mais entrar na casa como anteriormente combinado".

Segundo números avançados pelo "The Sun", para concorrer ao "Celebrity Big Brother", que se estreou na quinta-feira, a mulher que garante ter sido amante de Donald Trump exigiu qualquer coisa como 750 mil libras (aproximadamente 840 mil euros), fazendo desta a edição mais cara de sempre do programa.

O advogado de Daniels, Michael Avenatti, alegou que a ausência da atriz de filmes porno no leque de concorrentes se deveu a uma "zanga com os produtores". "Eles insistiram para que ela se comportasse de uma certa maneira. Tentaram controlá-la e produzir um certo resultado com o qual ela não se sentia à vontade", continuou, rejeitando a ideia de que Stormy tenha exigido um aumento do cachê.

No dia seguinte à estreia do "reality show", na sexta-feira, a alegada ex-amante do presidente dos Estados Unidos tinha prevista uma entrevista à jornalista Jane Moore. Mas voltou a cancelar. A profissional do programa de televisão "Loose Women", da ITV, explicou que a atitude de Daniels está também relacionada com um avanço no processo de divórcio que enfrenta nos Estados Unidos.

"Este é o lado dela da história. Ela disse-me que, ontem à noite, deveria estar no 'Celebrity Big Brother' mas que houve um desenvolvimento no processo de custódia da filha (...). Ela mostrou-me um e-mail oficial. Pensou: 'Não me posso comprometer'. Disse-me que ser mãe vem em primeiro lugar".