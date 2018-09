Atriz Sally Field foi abusada pelo padrasto em criança

João Manuel Farinha Hoje às 10:42 Facebook

Twitter

Sally Field, atriz vencedora de dois Oscars da academia, prepara-se para lançar um livro de memórias em que revela ter sido abusada sexualmente pelo padrasto, o também ator Jock Mahoney.

Aos 71 anos, Sally Field prepara-se para abrir o coração junto do público que há tantos a acompanha no cinema e em televisão. Dias antes do lançamento do livro de memórias, "In Pieces", a atriz falou com o "New York Times" sobre um dos capítulos mais negros da obra.

Ao longo de vários anos, a intérprete foi vitima de abusos sexuais por parte do padrasto, o ator Jock Mahoney, conhecido pelo filme "Tarzan Goes to India" (1962). Os abusos ocorreram durante a infância e só pararam na adolescência, quando Sally fez 14 anos.

"Sentia-me uma criança, indefesa, e ao mesmo tempo não me sentia uma criança" recorda, relatando que o padrasto a costumava levar para o quarto sozinha. Apesar de tudo, Jock Mahoney tinha o dom de se transformar numa pessoa diferente em determinados momentos.

"Teria sido muito mais fácil se eu só sentisse uma coisa, se o Jocko (nome pelo qual era tratado) fosse apenas cruel e assustador. Mas não era. Ele conseguia ser mágico, como se fosse um flautista e encantasse a nossa família."

A mãe da atriz esteve casada com Mahoney entre 1952 e 1968 e o intérprete viria a morrer em 1989. Sally Field disse também à publicação norte-americana que só em 2011 ganhou coragem de contar à progenitora que tinha sido abusada em criança. Sally relembra que "tremia por todo o lado" antes de contar à mãe, de quem recebeu todo o apoio, ainda que a revelação tenha sido um choque.

Além dos abusos cometidos pelo padrasto, a atriz que brilhou na série "Irmãos e Irmãs", da ABC, ou em filmes como "Forrest Gump", recordou ainda dois casos em que foi vítima de assédio sexual. Um com o músico e compositor Jimmy Webb, que admite ter tido um relacionamento com a atriz, embora negue o assédio, e outro com o realizador Bob Rafelson, que lhe terá pedido um beijo na boca durante um casting. O realizador também nega que tal tenha acontecido.

Depois de seis anos a trabalhar no livro, "In Pieces" é lançado nos Estados Unidos a 18 de setembro.