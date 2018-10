Atriz suspeita de liderar seita sexual vai ser presente a juiz

N. A. Hoje às 15:47 Facebook

A atriz alemã Allison Mack, conhecida pela participação na série "Smallville", vai ser presente a um juiz em março do próximo ano. Em causa está o facto de ser uma das líderes do culto NXIVM, uma seita sexual que torturava mulheres.

Allison Mack é suspeita de ser a principal aliada de Keith Raniere, o principal fundador do grupo, e vai ser presente a um juiz em março. Até lá, segundo o "Radar Online", vai aguardar em prisão domiciliária.

O culto NXIVM era inicialmente visto como um grupo de autoajuda, mas no final do ano passado veio a descobrir-se que, na verdade, este escravizava, abusava e mutilava as mulheres que se recusassem a ter relações sexuais.

O nome da alemã, de 36 anos, foi apontado desde o início como uma das principais líderes da seita. Segundo revelaram alguns dos seus antigos membros ao jornal "The New York Times", estes foram marcados com as iniciais de Mack e Raniere por baixo da cintura e expostos a diversas atrocidades quando entraram para o grupo.