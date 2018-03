Autópsia de Mark Salling revela que ator tinha álcool no sangue

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:58 Facebook

Um dos exames realizados aquando da autópsia de Mark Salling, de 35 anos, revela que o ator tinha álcool no sangue na altura da morte. Salling morreu de asfixia por enforcamento, tendo o corpo sido encontrado num rio.

De acordo com o exame toxicológico a que a revista "US Weekly" teve acesso, o ator que ficou conhecido pelo papel de Noah "Puck" Puckerman na série musical da FOX tinha álcool no organismo quando morreu, no dia 30 de janeiro. Segundo a publicação norte-americana, o nível de álcool detetado era superior ao permitido por lei para conduzir.

O corpo do ator, que já tinha tentado o suicídio em agosto do ano passado, foi encontrado a boiar num rio em Sunland, Los Angeles. A autópsia confirmou a morte por asfixia por enforcamento.

Mark Salling, de 35 anos, estava a aguardar julgamento, depois de em outubro se ter declarado culpado por posse de pornografia infantil. O intérprete arriscava uma pena de prisão que podia ir até aos sete anos. Sem o acordo, a sentença poderia chegar aos 20 anos.