Autoridades britânicas investigam agressão de Liam Gallagher à namorada

O músico britânico Liam Gallagher está a ser investigado pelas autoridades depois de, em agosto, ter sido apanhado pelas câmaras de videovigilância de um espaço noturno, em Londres, a agredir a namorada durante uma discussão.

A polícia metropolitana de Londres interrogou o antigo vocalista dos Oasis depois de este ter agredido a namorada, Debbie Gwyther, na sequência de uma acesa discussão entre o casal no interior de uma discoteca localizada naquela cidade britânica.

O caso que está agora em investigação remonta ao dia 24 de agosto. As imagens da agressão foram registadas pelo sistema de videovigilância do estabelecimento noturno e posteriormente divulgadas pelo jornal "The Sun".

Depois disso, tanto o cantor como a namorada desmentiram a aparente violência vista no vídeo. Em entrevista ao "The Mirror", Debbie garantiu que o episódio aconteceu por ambos estarem sob a influência do álcool e negou que alguma vez tivesse sido agredida. Já Liam utilizou o Twitter para reforçar as palavras da namorada.

Ainda assim, as autoridades não ficaram indiferentes ao caso e abriram uma investigação contra o artista, de 46 anos. "As imagens foram avaliadas e as consultas serão realizadas sobre as circunstâncias que rodeiam o suposto incidente", explicou, esta segunda-feira, um porta-voz da polícia, admitindo, porém, que não foi recebida qualquer denúncia.

Liam Gallagher e Debbie Gwyther namoram há quatro anos. Antes, o cantor foi casado com a atriz Patsy Kensit, entre 1997 e 2000, e com a cantora Nicole Marie Appleton, de 2008 a 2014.