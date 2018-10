Carolina Morais Hoje às 09:59 Facebook

A canadiana Avril Lavigne está de volta à música depois de uma luta intensa contra a doença de Lyme. "Estive dois anos de cama. Aceitei que estava a morrer", revela numa entrevista.

Foi em plena digressão, no ano de 2014, que Avril Lavigne começou a sentir algo de estranho no corpo. "Sinto dores, sinto-me cansada, não consigo sair da cama. O que raio se passa comigo?", pensou. Foi vista por vários médicos, que não conseguiram diagnosticá-la, e acabou por ser um amigo a colocar a hipótese de que poderia sofrer de doença de Lyme. O palpite confirmou-se.

Agora, quatro anos após o início do pesadelo, a canadiana de 34 anos está de volta ao que mais gosta de fazer: música. O seu novo "single", "Head Above Water", é precisamente um desabafo sobre o período mais negro da sua vida.

"Estive dois anos de cama. Aceitei que estava a morrer", começa por explicar na entrevista de capa da mais recente "Billboard". A recém-lançada música nasceu de uma noite particular, em que Avril se sentiu incapaz de respirar. "Senti que estava debaixo de água a afogar-me e que tentava ir à superfície para respirar. E literalmente a suspirar disse "Deus, ajuda-me a manter a cabeça acima da água"."

Na mesma entrevista, Lavigne refletiu sobre os dois casamentos falhados: o primeiro com o vocalista da banda Sum 41, Deryck Whibley, e o segundo (e mais mediático) com o vocalista dos Nickelback, Chad Kroeger. "Inicialmente, pensei: "Ele tem um monte de "hits". Toca guitarra. Isto pode ser ótimo". Um mês depois, tinha um anel de 14 quilates no dedo", recorda.

No meio de tudo isto, a cantora consegue ver um lado positivo: "Tive tempo para estar realmente presente, em vez de ser uma máquina: estúdio, digressão, estúdio, digressão. Foi a primeira pausa que fiz desde os 15 anos."