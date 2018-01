Aziz Ansari defende-se de acusação de abuso sexual

Hoje às 13:58 Facebook

Aziz Ansari, vencedor de um Globo de Ouro na mais recente cerimónia de entrega destes prémios, está a ser acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher com quem saiu numa noite de 2017. O ator disse que acreditou que o que tinha acontecido havia sido "consensual".

O ator e comediante norte-americano Aziz Ansari, de 34 anos, é acusado por uma fotógrafa que alega tê-lo conhecido durante a entrega dos prémios Emmy, no final do ano passado. A jovem de 23 anos, na altura com 22, chamada de Grace pelo site a quem contou a história, acusa o artista de má conduta. O episódio terá ocorrido em setembro, durante um encontro para o qual foi convidada por Ansari, contou à plataforma feminina babe.net. A saída acabou, segundo a mesma, por ser "de longe, a pior experiência" que já teve com um homem. Já Ansari diz que o que aconteceu foi "consensual".

A jovem conta que o ator e criador da série "Master of None", que estreou em 2015 na Netflix, se aproximou dela durante a cerimónia, sob o pretexto de saber com que câmara fotografava e os dois terão "namoriscado" e trocado números de telefone, o que resultou num encontro.

Depois de jantarem, seguiram para o apartamento do ator. Segundo a vítima, Ansari terá insistido para que a fotógrafa fizesse sexo com ele, apesar de esta se ter negado "verbalmente e não só". Grace conta que para além de "[Aziz] ter sugerido ir buscar um preservativo após os primeiros beijos, terá ainda colocado os dedos na sua boca e depois tentado colocá-los na sua vagina".

A fotógrafa garante que terá dado várias indicações de que não se sentia confortável, mas que, mesmo assim, foi ignorada. Apesar das inúmeras tentativas de travar a situação, Grace afirma que o ator se foi tornando cada vez mais violento e terá mesmo avançado com sexo oral, obrigando-a depois a fazer o mesmo a si. Esta, por pressão, anuiu, mas não por muito tempo.

Grace conta que a noite acabou consigo num Uber, em lágrimas, e a enviar mensagens aos amigos sobre o comportamento de Ansari. O site ao qual a jovem contou a história revela ainda uma troca de mensagens entre a jovem e o ator, no dia seguinte ao episódio. "Eu quero só aproveitar este momento para ter a certeza de que tem noção do seu comportamento e de como me fez sentir", escreveu Grace, ao que Ansari respondeu: "Claramente, eu interpretei mal as coisas no momento. Sinto muito".

Estas acusações surgem uma semana depois de Ansari, conhecido pelo seus papel como Tom Haverford na comédia da NBC "Parks and Recreation", vencer o Globo de Ouro 2018 de Melhor Ator numa Série de Comédia. Ansari foi um dos atores que se posicionaram a favor do movimento "Time's Up", contra o assédio sexual, e usou inclusive um pin da campanha durante a cerimónia dos Globos de Ouro.