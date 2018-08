Bárbara Bandeira e o Globo de Ouro: "Não ando aqui a brincar"

João Manuel Farinha 21 Maio 2018 às 14:21 Facebook

Bárbara Bandeira venceu, este domingo, o Globo de Ouro de Revelação do Ano e sente que a partir de agora o seu trabalho vai ser levado "muito mais a sério". O pai, o cantor Rui Bandeira, e a mãe, Siara Holanda, não esconderam a emoção pela conquista da filha.

A família Bandeira nem queria acreditar. Bárbara, de 16 anos, superou a concorrência do ator João Maneira, do futebolista Rúben Dias e da banda Calema e levou para casa o prémio de Revelação do Ano. A jovem cantora sente que este pode ser um ponto de viragem na sua ainda curta carreira.

"Sinto que a partir de agora o meu trabalho vai ser levado muito mais a sério, para que percebam que não ando aqui a brincar. Apesar da minha idade, estou a querer fazer disto a minha vida", desabafou aos jornalistas, minutos depois de receber o prémio.

Quando lhe perguntaram se se sentia um exemplo para os outros, a intérprete respondeu de forma afirmativa e mostrou-se feliz por estar a conseguir concretizar o sonho de seguir as pisadas do pai: "Sim, pelo menos um exemplo de pessoa que quer realizar os seus sonhos e o está a fazer. Isso eu sei que sou."

Mais do que um reconhecimento, a estatueta dourada representa um fator de motivação para Bárbara Bandeira. "Sou uma rapariga um bocadinho insegura e cada vez que olhar para o Globo vou lembrar-me que aquilo que estou a fazer vale a pena", admitiu, depois de ter dito que "não estava nada confiante" na vitória e de ter dedicado o prémio ao avô paterno, falecido há cerca de um mês.

Mãe sentiu-se "noutra atmosfera"

"Senti que estava a ter um momento de anestesia, que estava noutra atmosfera, não esperava." As palavras são de Siara Holanda, a mãe de Bárbara Bandeira, que não conseguiu conter as lágrimas e revelou ao JN que não acreditava que a filha pudesse ganhar. "A Bárbara é uma miúda de 16 anos, que não tem um álbum completo cá fora, tem três apenas 'singles'. Estava a olhar para a boca da apresentadora e estava crente de que a Bárbara não ia ganhar."

Siara Holanda contou ainda que Bárbara tinha escola esta segunda-feira e que faltar às aulas não era uma possibilidade. Ainda assim, disse que a filha fazia questão de ir celebrar: "Ela perguntou onde ia ser a 'after-party' e a produção disse que não ia haver. Então ela disse que ia fazer a própria festa: 'Nem que o crie a after-party'".

Neste momento sou 'o pai da Bárbara Bandeira'.

Orgulhoso por ver a filha seguir-lhe as pisadas, Rui Bandeira confessou que o prémio e a nomeação foram "inesperados" e admitiu à imprensa que já foi ultrapassado pela filha em termos de popularidade.

"Estou honrado por ter uma menina com esta idade e com esta projeção. Ficou muito feliz pelo trabalho dela estar a ser reconhecido", referiu. "Estive há pouco tempo na Austrália e nos Estados Unidos e perguntaram-me pela minha filha. Isto começa a ser global. Neste momento sou 'o pai da Bárbara Bandeira'".