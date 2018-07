Bárbara Bandeira surpreende fã em casa no dia do seu aniversário

Dúlio Silva 28 Abril 2018 às 13:30 Facebook

Twitter

Bárbara Bandeira, que no último ano se tornou numa das maiores influenciadoras digitais, surpreendeu uma seguidora ao aparecer na festa do seu 13.º aniversário. A emoção tomou conta da jovem.

A noite desta sexta-feira, dia 27, não mais vai sair da memória de Daniela, a rapariga que Bárbara Bandeira quis surpreender no dia em que a jovem completou 13 anos.

Na sua conta de Instagram, a "digital influencer", filha do cantor Rui Bandeira, partilhou o exato momento em que surpreendeu Daniela à porta da sua casa. A aniversariante ficou estupefacta com a sua presença e as lágrimas logo lhe vieram aos olhos.

Mais tarde, e por intermédio da mesma rede social, foi partilhado o momento em que Bárbara Bandeira interpretou o famoso cântico de aniversário, agarrada à sua fã.

Considerada uma das revelações do ano na Internet, é exatamente nesta categoria que a influenciadora digital compete na 23.ª edição dos Globos de Ouro, cuja gala, apresentada por César Mourão, a SIC emitirá no dia 20 de maio.

Bárbara Bandeira, que em 2011 participou no concurso "Uma Canção Para Ti", da TVI, luta pelo prémio de "Revelação do Ano" ao lado da dupla de cantores Calema, do ator João Maneira e do futebolista Rúben Dias.