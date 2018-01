Bárbara Guimarães assinala aniversário do filho com fotografia ternurenta

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:55 Facebook

Bárbara Guimarães assinalou nas redes sociais o aniversário do filho mais velho, Dinis Maria, que comemora esta terça-feira 14 anos. A apresentadora publicou uma fotografia antiga que está a emocionar os seus seguidores.

Apesar dos tempos conturbados que tem atravessado, após o duelo em tribunal contra o ex-marido, o antigo ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho, que acusou de violência doméstica, a relação da apresentadora da SIC com o filho, que, aliás, escolheu viver com o pai e testemunhou contra Bárbara em tribunal, parece não ter sofrido mágoas.

Pelo menos do lado de Bárbara, que continua a expressar o amor e orgulho que sente nos dois filhos, Dinis Maria, de 14 anos, e Carlota Maria, de oito, frutos do casamento de 12 anos com Manuel Maria Carrilho.

"14 anos de puro amor! Tão grata e feliz de te ter, serás para sempre o meu maior sorriso", escreveu a apresentadora, na legenda da imagem que publicou na manhã desta terça-feira no seu Instagram, uma ternurenta fotografia de Bárbara com Dinis, em bebé, ao colo.

Os seguidores da ex-mulher de Manuel Maria Carrilho aproveitaram a ocasião para parabenizar mãe e filho e enviar calorosos elogios à apresentadora da SIC. "Que ternura linda... Que assim seja sempre ao longo da vida, com essa alegria e esses grandes sorrisos", escreveu uma fã de Bárbara Guimarães. "Parabéns ao Dinis e à mãe babada", escreveu outra seguidora.