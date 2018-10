Carolina Morais Hoje às 08:55 Facebook

"Don't Lie To Me" é o nome da nova música de Barbra Streisand, que contém uma mensagem muito direta para Donald Trump. O videoclipe acaba de ser lançado.

"Como consegues dormir quando o mundo continua a girar? / Tudo o que construímos está a desmoronar-se / Como consegues dormir quando o mundo está em chamas? / Todos respondemos a alguém / Não me mintas." Este é o refrão da nova música de Barbra Streisand, que envia uma mensagem muito clara a Donald Trump.

"Don't Lie To Me" acaba de ganhar um videoclipe - o primeiro realizado pela própria cantora - e as imagens falam por si. Saltam à vista várias manifestações, como por exemplo em prol do movimento "MeToo", de "Black Lives Matter" e contra o recém-confirmado juiz Brett Kavanaugh.

Mas esta não é, de todo, a primeira vez que a artista de 76 anos se faz ouvir contra o presidente dos Estados Unidos."O líder mentiroso. Já escrevi vários artigos sobre isto... esta pessoa que não tem maneiras, insulta toda a gente, goza com pessoas inválidas. Não sei o que mais dizer. Este [a música] é o meu protesto sobre este período da nossa história. Sobre a América. Temos de desistir do sistema colegial. Acho que as pessoas devem votar no presidente dos Estados Unidos - o voto popular deve contar", frisou numa entrevista recente à "Billboard".

"Don't Lie To Me" é o primeiro "single" do novo álbum de Barbra Streisand, "Walls", que será lançado a 2 de novembro.