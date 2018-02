Barriga de grávida de Luísa Sobral dá nas vistas

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:57 Facebook

Discreta no que diz respeito à exposição da sua segunda gravidez, a cantora Luísa Sobral publicou uma fotografia momentos antes de subir a palco em que é percetível o avançado estado de gestação.

A irmã de Salvador Sobral atuou, este sábado à noite, no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, num concerto inserido na digressão do seu último trabalho discográfico, "Luísa". Num registo partilhado no Facebook e no Instagram, a "barriguinha" de grávida de Luísa saltou à vista.

Na secção de comentários da publicação, os fãs da cantora, que entrou nos 30 no ano passado, consideram-na a "grávida mais linda" e "mais preciosa deste mundo". Este será o segundo filho de Luísa Sobral, que já é mãe de José, de um ano.

Em janeiro, no evento de apresentação dos intérpretes da edição deste ano do Festival RTP da Canção, no qual a cantora assume pela primeira vez o papel de jurada, a compositora de "Amar Pelos Dois" admitiu aos jornalistas que os seus "primeiros meses de gravidez foram tão horríveis, de enjoos". "Mas agora já estou bem e já está a sair muito bem", salvaguardou.

Luísa e o companheiro, revelou ainda a cantora, só vão saber se o segundo fruto da relação é menino ou menina no momento do seu nascimento. "Não queremos saber", adiantou, na altura.