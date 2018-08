Beckham emocionado com surpresa do filho em dia de aniversário

João Manuel Farinha 03 Maio 2018 às 11:29 Facebook

David Beckham foi surpreendido pelo filho mais velho no dia do seu 43.º aniversário. Brooklyn viajou de Nova Iorque para Londres sem o pai saber e o ex-futebolista ficou visivelmente emocionado.

O mais velho dos filhos de David e Victoria Beckham estuda fotografia na Parsons School of Design, em Nova Iorque, pelo que não era esperada a sua presença no aniversário do pai. O jovem, de 19 anos, trocou as voltas ao ex-jogador de futebol e apareceu de surpresa no restaurante onde a família estava a almoçar.

Incrédulo, David Beckham levou a mão ao peito assim que viu o filho entrar no restaurante: "O que estás aqui a fazer? Estás bem?" Pai e filho trocaram um longo e demorado abraço, com o aniversariante a fazer um esforço para não chorar.

Além do pai, Brooklyn Beckham também terá surpreendido a irmã mais nova, Harper Seven, que também não estaria a par da surpresa. "Eu não sabia que o Brooklyn vinha", ouve-se no final do vídeo, presumivelmente proferida pela mais nova do clã Beckham.

O momento foi registado em vídeo e publicado por David Beckham no Instagram com a legenda: "Melhor surpresa de aniversário, o meu mais velho ter vindo a casa."