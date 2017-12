Bella Thorne despe-se e despede-se de 2017

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:54 Facebook

A atriz Bella Thorne voltou a publicar uma fotografia sem roupa, desta vez para se despedir do ano que agora termina e destacar os "momentos altos" de 2017.

A atriz, de 20 anos, voltou a despir-se e partilhou mais uma imagem ousada. "Isto foi divertido" foi a frase escolhida para legendar aquele que terá sido um dos momentos do ano para Bella Thorne, que acrescentou a hashtag "momentos altos de 2017".

As publicações atrevidas são uma constante nas redes sociais da norte-americana de ascendência cubana, que em outubro foi capa da edição mexicana da revista "GQ", uma produção sensual, sem maquilhagem nem Photoshop, conforme a intérprete havia pedido.

Bella Thorne, que também é manequim, bailarina e cantora, tornou-se conhecida do grande público ao integrar o elenco da série da Disney "Shake It Up", entre 2010 e 2013.