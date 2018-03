Bella Thorne quase foi despedida da Disney por causa de uma fotografia

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:16 Facebook

A outrora estrela do Disney Channel revelou que o canal ameaçou despedi-la depois de ter posado para uma fotografia em biquíni e a ter publicado nas redes sociais. O despedimento foi evitado devido ao elevado número de fãs da atriz.

O caso remonta a 2011, na altura em que Bella Thorne tinha 14 anos e fazia parte do elenco da série "Shake It Up". Uma ida à praia e uma fotografia de biquíni quase lhe custaram o trabalho, num altura em que era o sustento da família. O aviso foi feito pelos responsáveis do Disney Channel à mãe da atriz.

"Tem sorte porque a Bella tem uma legião de fãs tão grande que não nos podemos dar ao luxo de a despedir neste momento, mas se voltar a acontecer, vamos despedi-la", revelou a atriz, numa entrevista ao programa de YouTube "Under The Influence".

"A principal razão pelo qual aceitámos fazer o 'Shake I t Up' foi o facto de estarmos prestes a ir viver para a rua. Por isso, não foi bem uma escolha", acrescenta. Bella Thorne tinha perdido o pai num acidente de mota poucos tempo antes, quando tinha apenas nove anos.

A rebeldia foi uma característica que a jovem manteve, sendo que hoje - aos 20 anos - é conhecida pelas imagens ousadas e com pouca roupa que coloca nas redes sociais.