Ben Affleck sai da reabilitação: "Estou a lutar por mim e pela minha família"

Carolina Morais Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Ben Affleck completou um tratamento de 40 dias por dependência de álcool e lançou um comunicado nas redes sociais: "Estou a lutar por mim e pela minha família", assegurou.

"Esta semana completei uma estadia de 40 dias num centro de reabilitação, devido a dependência de álcool, e permaneço em cuidados. O apoio que recebi da minha família, colegas e fãs significa mais para mim do que consigo dizer. Deu-me força para falar sobre a minha doença com outros." É assim que Ben Affleck começa um comunicado publicado quinta-feira nas redes sociais.

"Lutar contra qualquer dependência é uma batalha difícil e que dura a vida inteira", continua. "(...) Estou a lutar por mim e pela minha família. Tantas pessoas entraram em contacto comigo através das redes sociais e partilharam as suas histórias de adição. A essas pessoas, quero dizer obrigado. A vossa força é inspiradora e está a apoiar-me de formas que não achava possíveis. Ajuda saber que não estou sozinho."

Em jeito de conclusão, o ator de 46 anos agradece, com "humildade", a todas as pessoas mais próximas que o têm ajudado. "Espero, no final deste caminho, poder ser um exemplo para outros que estejam em dificuldades."

Agora que Affleck já se encontra novamente em casa, e num melhor estado de saúde, a sua ainda mulher, Jennifer Garner, tem procurado acelerar o processo de divórcio que ficou suspenso devido ao tratamento do ator. Para o efeito, a atriz pediu a intervenção de um juiz que, acredita-se, irá agilizar o fecho do caso.

Separados há três anos, Ben Affleck e Jennifer Garner têm três filhos em comum: Violet, de 12 anos; Seraphina, de nove; e Samuel, de seis.