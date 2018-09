João Manuel Farinha Hoje às 09:45 Facebook

Twitter

Benedict Cumberbatch envolveu-se numa situação arriscada no ano passado, quando saiu do carro em que seguia e impediu um assalto. O ator britânico esteve no programa de Ellen DeGeneres e contou como foi.

Tudo aconteceu em Londres, mais concretamente na Baker Street, conhecida por ser a rua onde morava Sherlock Holmes, personagem de ficção que Benedict Cumberbatch interpretou na televisão.

"Vi um entregador, daqueles que usam bicicleta, rodeado por um grupo. Estávamos em novembro e a noite estava muito fria", começou por contar a Ellen DeGeneres. "Parei o Uber em que seguia e saí para tentar acalmar os ânimos. O entregador estava pronto para lutar até à morte."

O ator, que viajava com a mulher, Sophie Hunter, reconhece que foi imprudente e que não pensou na possibilidade de o grupo de assaltantes retaliar: "Não pensei em facas nem em ácido, coisas que podem ser usadas naquelas situações. Pus-me no meio (...) tentei parar o trânsito para que outros condutores pudessem ser testemunhas e assustassem os assaltantes."

O condutor do carro em que Benedict Cumberbatch seguia admitiu ao jornal "The Sun", em junho, que não reconheceu o ator até a confusão se instalar. Além disso, o motorista disse também ter saído do carro na tentativa de evitar o assalto, algo de que a estrela de cinema não se recorda.