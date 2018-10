Benzema acusado de tentativa de sequestro de agente

NA Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

O avançado francês de origem argelina Karim Benzema foi acusado pelo agente de futebol Leo D'Souza de o ter tentado raptar depois de um jogo a que assistiu, em Paris, entre o Paris Saint-German e o Lyon, no passado dia 7 de outubro.

Depois do encontro, que terminou com a vitória dos parisienses por cinco golos sem resposta, o agente desportivo abandonou o local e, já no exterior do Parque dos Príncipes, estádio do PSG, foi abordado por um grupo de indivíduos, entre os quais se encontrava Smaïne Tabennehas, amigo de infância do jogador do Real Madrid.

Na sequência desse episódio, Leo D'Souza apresentou de imediato queixa às autoridades, na qual referiu ter sido vítima de "tentativa de sequestro, confinamento ilegal e violência", segundo noticia o jornal francês "Mediapart". Na origem da abordagem estará o facto de o empresário dever cerca de 50 mil euros a Benzema.

Após a divulgação da notícia, o jogador utilizou a sua conta no Twitter para criticar o agente: "Um amigo de Benzema toca no braço de D'Souza e é um sequestro. D'Souza é fortemente atacado e não tem qualquer registo de lesões. D'Souza disse que o Benzema estava na carrinha, tese negada pelos investigadores. Este mundo é sério?".