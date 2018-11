Bette Midler criticada por partilhar fotografia de Melanie Trump seminua

Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

A atriz norte-americana Bette Midler está a ser alvo de críticas nas redes sociais depois de ter partilhado no Twitter uma fotografia na qual a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, surge seminua no cockpit de um avião.

A imagem na qual a mulher de Donald Trump surge seminua na cabine de pilotagem de um avião, e relembrada agora por Bette Midler, faz parte de uma produção fotográfica em que participou antes de o marido ser eleito presidente dos EUA.

"A conta da limpeza dos estofos do Air Force One deve ter sido uma loucura", comentou a atriz, de 72 anos, na legenda da imagem que partilhou no Twitter.

No entanto, e apesar das muitas críticas que a administração de Trump tem sido alvo desde que este assumiu o poder, em janeiro de 2017, os internautas consideraram o gesto como uma falta de respeito relativamente à primeira-dama dos Estados Unidos.

"Porquê? Absolutamente desnecessário!", comentou uma utilizadora do Twitter, que aproveitou para recordar a atriz das sessões fotográficas ousadas nas quais também ela chegou a participar, ao publicar uma dessas imagens na caixa de comentários.