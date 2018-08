Beyoncé compra igreja em Nova Orleães avaliada em 720 mil euros

Nuno Azinheira 20 Maio 2018 às 17:32 Facebook

Twitter

Beyoncé é agora dona de uma igreja de Nova Orleães, Estados Unidos, com mais de 100 anos. A propriedade não era utilizada e a cantora resolveu adquiri-la.

A intérprete de "Single Ladies" comprou uma igreja com cerca de 2286 metros quadrados que estava avaliada em cerca de 850 mil dólares (mais de 720 mil euros), de acordo com o site "TMZ".

O templo religioso, que se encontra na região de Nova Orleães, terá sido construído no início do ano de 1900 e não tem sido utilizada devido a mortes de alguns membros da igreja.

Com esta aquisição, Beyoncé parece querer dar inicio a uma nova religião. Isto porque, segundo o jornal "Daily Mail", no final do mês de abril realizou-se uma "Beyoncé Mass" (uma missa em nome da artista) numa igreja de São Francisco.

Esta missa, realizada perante 900 pessoas, envolveu interpretações de vários temas da cantora, bem como sermões inspirados nas suas letras.