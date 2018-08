Bieber não é apenas noivo de Hailey Baldwin, é o "melhor amigo de todos"

João Manuel Farinha Hoje às 14:04 Facebook

Mais do que noivos, Justin Bieber e Hailey Baldwin são "os melhores amigos", a garantia é dada pela modelo norte-americana, que está a viver um conto de fadas ao lado do cantor.

O olhar de Hailey Baldwin não mente. A modelo, de 21 anos, está a viver um dos períodos mais felizes da sua vida e não o esconde. A mais recente fotografia partilhada nas redes sociais é a prova disso mesmo.

Sentada ao colo de Justin Bieber, a manequim não consegue esconder o sorriso e exibe o anel de noivado com que foi presenteada no passado mês de julho. Na legenda da imagem, uma frase que diz tudo acerca do sentimento da modelo pelo namorado: "Melhor amigo de todos."

Cerca de 11 horas depois de ter sido publicada, a imagem já tinha ultrapassado a barreira dos dois milhões de "gostos". No entanto, os fãs do casal estão impedidos de comentar a publicação, já que Hailey Baldwin desativou essa opção.