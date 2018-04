Meghan Markle "quer ser uma princesa Diana 2"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:12 Facebook

Andrew Morton prepara-se para lançar, no Reino Unido, uma biografia não autorizada de Meghan Markle. O escritor alcançou o êxito com a publicação, em 1992, de "Diana: A sua Verdadeira História", sobre o mundo secreto da malograda princesa.

O lançamento está marcado para 12 de abril, mas o jornal "Sunday Times" publicou este domingo alguns excertos de "Meghan: uma Princesa de Hollywood", biografia não autorizada da noiva de Harry de Inglaterra. A obra apresenta a ex-atriz norte-americana, de 36 anos, como uma mulher implacável, que sempre se sentiu fascinada pela realeza britânica.

"Ela quer ser uma princesa Diana 2", contou Ninaki Priddy, uma amiga de Meghan Markle da infância, a Andrew Morton.

As partes da obra até agora reveladas narram como a intérprete da série "Suits" colocou um ponto final no seu primeiro casamento, com produtor de cinema Trevor Engleson, em 2013. A razão? Nada a poderia impedir de ter sucesso no ecrã. "Ele passou de companheiro de Meghan para, como um amigo descreveu, um pedaço de algo preso no fundo do sapato dela", escreve Morton.

"Um amigo alegou que o casamento deles terminou tão abruptamente, que Meghan enviou a sua aliança de casamento de diamante e os anéis de noivado para Trevor, por correio registado".

Recorde-se que Meghan e o príncipe Harry, de 33 anos, casam-se a 19 de maio na Capela de Saint George, no Castelo de Windsor.