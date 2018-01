Blaya está de luto: "Cuida da minha filhinha aí de cima"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:14 Facebook

A bailarina Blaya Rodrigues está de luto pela morte da avó. A ex-vocalista dos Buraka Som Sistema deu a notícia no Instagram, onde partilhou a fotografia de uma tatuagem do rosto da avó.

"Avó! Mais uma estrela no céu!", pode ler-se no início da mensagem de despedida. A bailarina lamenta não ter conhecido melhor a avó, que era emigrante no Brasil: "Por norma, todos crescem com os seus avós ao lado. No entanto, para quem é emigrante, fica mais difícil, pois deixamos quase toda a nossa família para trás. Por isso nunca tive oportunidade de a conhecer realmente bem!", pode ler-se.

Blaya, que foi mãe em 2017, pediu à avó que cuide da pequena Aura, a bisneta que não teve oportunidade de conhecer: "Sei que você foi para um lugar melhor (...) gostava que tivesse conhecido minha filha Aura! Tenho a certeza que você a iria adorar, e ela, mesmo sendo bebé, também iria gostar muito! Beijo grande e cuida da minha filhinha aí de cima."

Os seguidores e admiradores de Blaya não quiseram de deixar prestar o seu apoio e são já várias as dezenas de mensagens de força e carinho para com a bailarina.