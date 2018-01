Blogger de moda vítima de bullying: "Chegaram a desejar-me a morte"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Alexandra Pereira, ou "Lovely Pepa", como é mais conhecida, denunciou em vídeo os maus tratos virtuais de que tem sido vítima. Visivelmente perturbada e em lágrimas, a blogger de moda espanhola confessou que já lhe desejaram a morte.

A pioneira dos blogues de moda em Espanha publicou no seu canal de YouTube um vídeo em tudo diferente daqueles que costuma fazer e que está a comover os seus milhões de seguidores.

"Lovely Pepa", como é mais conhecida, denunciou o bullying que tem sofrido ao longo do tempo nas redes sociais, que constituem, na verdade, o "local" de trabalho da blogger há cerca de nove anos, quando criou o site onde publica críticas e tutoriais de moda. Alexandra Pereira é seguida por mais de um milhão e meio de pessoas só no Instagram e os seus conteúdos atingem rapidamente milhares de "gostos" e centenas de comentários.

À conversa com o jornal "El Mundo", a blogger garantiu que estava na hora de lutar contra os "haters" (utilizadores que se dedicam a ofender ou criticar outros nas redes sociais) e não deixar passar as ofensas em branco. "Há muitas pessoas que tentaram deitar por terra cada passo que dei nesta indústria. Na verdade, não sei como é que consegui chegar tão longe com o bullying de que sofri", confessou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Ao longo de 30 minutos, a criadora da marca "Lovely Pepa Collection" queixou-se das críticas de que é alvo "há oito anos", e que não são "comentários isolados" ou "uma crítica construtiva". "Já disseram todo o tipo de coisas: queriam saber quanto lucrava com a minha marca, sobre o meu companheiro, que se tornou público antes de eu admitir a nossa relação, também houve comentários racistas por causa da minha origem árabe, sobre a orientação sexual da minha irmã... coisas que nem se consegue imaginar. Algo doentio", desabafou.

A "influencer" sublinhou que decidiu partilhar a sua história para que pudesse ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo porque hoje é ela "mas amanhã pode ser outra pessoa qualquer". "Odeio e amo as redes sociais ao mesmo tempo, porque geram muitas coisas positivas, mas também criam uma série de monstros. Houve gente que me chegou a desejar a morte", conclui.